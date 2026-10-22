Kiểm tra công vụ, cải cách hành chính tại phường Vạn Xuân

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Báo cáo của UBND phường cho thấy, từ đầu năm, phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận trên 21.400 hồ sơ, thời gian giải quyết được rút ngắn. Công tác kiểm tra công vụ được thực hiện định kỳ và đột xuất; việc ứng dụng công nghệ thông tin từng bước cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn hạn chế về khả năng ứng dụng công nghệ, các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chưa đồng bộ, chưa liên thông.

Đoàn kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vạn Xuân.

Qua kiểm tra, Đoàn đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện công vụ, cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.

Đoàn kiểm tra đề nghị phường rà soát, khắc phục những hạn chế; phân định rõ thẩm quyền của tập thể UBND và Chủ tịch UBND phường, thực hiện đúng trình tự, thủ tục khi ban hành văn bản; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, làm tốt công tác văn thư, lưu trữ, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng thực thi công vụ và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.