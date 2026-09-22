Kiểm tra công vụ, cải cách hành chính tại các trường học sau sắp xếp

Đoàn kiểm tra làm việc với Trường Tiểu học Đội Cấn (phường Phan Đình Phùng).

Trường Tiểu học Đội Cấn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Đội Cấn 1 và Trường Tiểu học Đội Cấn 2, hiện có 1 điểm trường chính và 1 phân hiệu.

Trường THCS Quang Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường: THCS Quang Trung, Tân Thịnh và Đồng Quang, hiện có 1 trụ sở chính và 2 phân hiệu.

Tại các đơn vị, Đoàn tập trung kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ; công tác quản lý hồ sơ, tài chính, tài sản và việc duy trì hoạt động sau sắp xếp; công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, dạy học.

Theo báo cáo của các nhà trường, sau sắp xếp, các đơn vị đã tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, rà soát và chuẩn hóa hồ sơ, dữ liệu, tài sản, tài khoản và quy trình công việc. Việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và các phần mềm quản lý chuyên ngành được duy trì.

Tại Trường THCS Quang Trung, 100% văn bản hành chính, trừ văn bản mật, được trao đổi, xử lý trên môi trường điện tử và sử dụng chữ ký số theo quy định; Nhà trường đồng thời triển khai cập nhật các cơ sở dữ liệu, hồ sơ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, xây dựng kế hoạch và hoạt động dạy học.

Sau khi kiểm tra thực tế và hồ sơ, Đoàn tiếp tục rà soát, kiến nghị những nội dung các cơ sở cần hoàn thiện sau sắp xếp, nhất là việc chuẩn hóa dữ liệu, hồ sơ, tài sản, phân quyền tài khoản và điều kiện phục vụ chuyển đổi số, làm cơ sở để các đơn vị nâng cao hiệu quả thực hiện công vụ và cải cách hành chính.