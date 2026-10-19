Kiểm tra công ty kinh doanh trang sức phát hiện nhiều hàng nhái

Ngày 19/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết từ một trang facebook bán hàng, Đội QLTT số 14 đã kiểm tra đột xuất công ty kinh doanh trang sức tại phường Phú Thạnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng có trưng bày để bán trang sức bằng kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Chanel. Dấu hiệu nhận diện được in trực tiếp trên sản phẩm, không thể bóc tách hoặc tháo rời. Sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá hàng chục triệu đồng.

Nhiều sản phẩm trang sức nhái thương hiệu được bảo hộ ở Việt Nam.

Lực lượng QLTT số 14 tạm giữ số hàng hóa vi phạm trên; thẩm tra, xác minh dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và thử nghiệm hàng hóa tạm giữ, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đội QLTT số 3 vừa phối hợp lực lượng Công an kiểm tra một địa điểm kinh doanh trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì, phát hiện 137 đơn vị sản phẩm là đồng hồ, trang sức thuộc nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như HERMES, RICHARD MILLE, ROLEX, CARTIER, VCA, LOUIS VUITTON, OMEGA, HUBLOT…

Các sản phẩm trên không có hóa đơn, chứng từ và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa tính theo giá niêm yết hơn 2,5 tỷ đồng.

Mới đây, Đội QLTT số 12 phối hợp cùng Công an phường An Phú Đông kiểm tra đột xuất một doanh nghiệp có địa chỉ tại phường An Phú Đông. Kết quả, Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp trên đã chứa trữ để kinh doanh tổng cộng 822 thùng (tương đương 16.440 sản phẩm) bình ắc quy natri-ion, trên bao bì, nhãn hàng hoá sản phẩm có chứa dấu hiệu mang yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Việt Nam với tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết hơn 4,2 tỷ đồng.

Nhiều sản phẩm bị phát hiện giả nhái thương hiệu nổi tiếng.

Không dừng lại ở việc kinh doanh trực tiếp, công ty còn sử dụng website thương mại điện tử để quảng bá, kinh doanh và sử dụng dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu nêu trên.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, đối với doanh nghiệp vận hành website thương mại điện tử, việc minh bạch thông tin về chủ sở hữu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên hệ và nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa trên môi trường internet là nghĩa vụ bắt buộc. Mọi hành vi lập lờ, giấu giếm thông tin sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Đối với người tiêu dùng, khi mua sắm nên lựa chọn các đơn vị, doanh nghiệp có thông tin minh bạch, rõ ràng, hàng hóa có nội dung ghi nhãn hàng hoá (nhãn gốc và nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam) đầy đủ, lựa chọn nhãn hiệu tin cậy kèm theo thông tin chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ đảm bảo phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi cũng như sự an toàn của chính mình.