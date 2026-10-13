Kiểm tra công tác xây dựng đơn vị tại Trường Sĩ quan Không quân

Đoàn kiểm tra tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo 4 tiêu chuẩn quy định; kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách và khảo sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác giáo dục chính trị, xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy; huấn luyện, đào tạo, duy trì sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

Đoàn kiểm tra của Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra một buổi chào cờ tại nhà trường.

Kiểm tra công tác huấn luyện, luyện tập phòng cháy, chữa cháy.

Đoàn kiểm tra tham quan mô hình tra nạp và chữa cháy kho xăng dầu của Trung đoàn 920 tại Trung tâm mô phỏng.

Năm 2026, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát nhiệm vụ giáo dục, đào tạo phi công quân sự và các chuyên ngành được giao. Nhà trường duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, quản lý chặt chẽ quá trình huấn luyện bay, bảo đảm an toàn; đồng thời chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và nâng cao hiệu quả bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Chung Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nhà trường đạt được; đồng thời yêu cầu Trường Sĩ quan Không quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, thực hiện nghiêm quy định về an toàn bay, tăng cường quản lý kỷ luật, khắc phục kịp thời những hạn chế, phát huy trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Lê Chung Nam, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân phát biểu tại buổi kiểm tra.