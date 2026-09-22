Kiểm tra công tác triển khai chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại xã Ba Sơn

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 chủ trì buổi kiểm tra

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 xã Ba Sơn, thời gian qua, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu trên địa bàn xã Ba Sơn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển hàng lậu, nhất là mặt hàng thực phẩm, gia cầm giống vẫn diễn ra nhỏ lẻ qua các đường mòn trên tuyến biên giới.

Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 xã Ba Sơn báo cáo một số nội dung tại buổi kiểm tra

Cùng đó, trên địa bàn xã cũng xuất hiện một số cơ sở hoạt động kinh doanh vi phạm về GLTM như: gian lận về chất lượng sản phẩm hàng hoá, an toàn thực phẩm, gian lận về đo lường, về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa...

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 389 xã Ba Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực các văn bản của Trung ương, của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, GLTM và hàng giả đầy đủ, kịp thời; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 xã triển khai thực hiện công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả trên địa bàn.

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan tại buổi kiểm tra

Trong 8 tháng đầu năm 2026, các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 389 xã Ba Sơn đã kiểm tra 25 vụ, xử lý 25 vụ vi phạm (9 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu; 7 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; 1 vụ kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 1 vụ buôn bán động vật rừng; 7 vụ vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm).

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đấu tranh, chống buôn lậu, GLTM và hàng giả của một số cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 xã Ba Sơn còn một số hạn chế như: công tác trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị nắm tình hình địa bàn, tình hình buôn lậu, GLTM và hàng giả chưa thường xuyên, kịp thời; thực hiện chế độ thông tin báo cáo của một số cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 xã định kỳ, đột xuất chưa đúng thời gian quy định;...

Lãnh đạo Báo và PTTH Lạng Sơn, thành viên Đoàn kiểm tra số 4 trao đổi một số nội dung tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn Kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã trao đổi, làm rõ những ưu điểm, thuận lợi và những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, GLTM và hàng giả trong thời gian qua của Ban Chỉ đạo 389 xã Ba Sơn; đề xuất các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 389 xã Ba Sơn cần triển khai trong thời gian tới;...

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 yêu cầu: Ban Chỉ đạo 389 xã Ba Sơn tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả.

Trong đó, Ban Chỉ đạo 389 xã Ba Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các đối tượng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua biên giới, cũng như ngăn chặn các hành vi gian lận trong hoạt động kinh doanh tại địa bàn xã.

Ban Chỉ đạo xã Ba Sơn tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị thành viên để đánh giá kết quả hoạt động trong công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả.