Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tiến hành kiểm tra công tác tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “Từ nhân dân mà ra”.

Chương trình nghệ thuật dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12-2026, với thời lượng 100 phút. Chương trình được dàn dựng mang tính chất sử ca (gồm các thể loại ca, múa, nhạc, sân khấu; biểu diễn thực cảnh...). Nội dung chủ đạo khẳng định vai trò, sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong suốt chiều dài lịch sử; khẳng định ý nghĩa lịch sử của Ngày Toàn quốc kháng chiến - biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam; ca ngợi truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần kiến thiết đất nước phát triển.

Thông qua chương trình, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu rộng về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; ý nghĩa lịch sử của Ngày Toàn quốc kháng chiến, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân; tạo niềm tin, khí thế mới, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ tinh thần, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Sau khi đi kiểm tra thực địa tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu: Cục Tuyên huấn và Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị nghệ thuật Quân đội, xây dựng kịch bản với nội dung tư tưởng chính trị sâu sắc; sử dụng các tác phẩm nghệ thuật chất lượng, phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức, ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, có sức tác động, lan tỏa sâu rộng; quy tụ đông đảo các lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tài năng của các đơn vị nghệ thuật Quân đội và quốc gia.

Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong tổ chức truyền thông sự kiện, luyện tập; tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt để tổ chức chương trình thành công, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.