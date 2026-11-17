Đoàn công tác nghe báo cáo tại hiện trường - Ảnh: LO

Báo cáo với đoàn công tác tại hiện trường, đại diện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Phòng Chính trị, Sư đoàn 968, Quân khu 4 cho biết, qua tổng hợp các nguồn tài liệu và thông tin nhân chứng, khu vực căn cứ Cồn Tiên có thông tin về mộ tập thể của 173 bộ đội Việt Nam hy sinh trong trận chiến đấu ngày 8/5/1967. Đơn vị dự báo còn khoảng 80-90 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã kiểm tra 14/18 khu vườn, với diện tích 148.000m2. Đặc biệt, ngày 9/11, tại thôn Tân An, đơn vị đã phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật của bộ đội Việt Nam. Qua mở rộng khai quật, tiếp tục phát hiện 4 vị trí có răng cùng nhiều xương bị vỡ vụn, phân hủy. Hiện lực lượng quy tập đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm về hướng Bắc.

Đoàn công tác nghe báo cáo tại hiện trường - Ảnh: L.O

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Phòng Chính trị, Sư đoàn 968 cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đồng thời, đề nghị các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khai thác các nguồn tài liệu lịch sử, thông tin nhân chứng, tập trung nhân lực, phương tiện mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Quá trình triển khai cần bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, an toàn; kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại hiện trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập.

Đoàn công tác tặng quà động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại xã Cồn Tiên - Ảnh: L.O

Dịp này, đoàn công tác đã trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cồn Tiên.