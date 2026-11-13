Kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Bình Cơ

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Thượng tá Phạm Đình Tiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Cơ cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K74.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm hỏi, động viên Đội K74 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sở Hội, Khu phố 4, phường Bình Cơ.

Từ ngày 5/11, Bộ Tư lệnh thành phố đã phối hợp với UBND phường Bình Cơ và Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa triển khai lực lượng đào, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại lô cao su H12, H13 thuộc Đội sản xuất Hội Nghĩa.

Căn cứ thông tin tài liệu trận đánh và tọa độ do ông Glenn Hines - cựu quân nhân Úc, đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp, cùng sự đối chiếu thực địa của các chuyên gia, lực lượng tìm kiếm đã tiến hành đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 cùng các đại biểu thắp hương các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, trong đợt đào thăm dò từ ngày 17/7 đến 28/7/2026, lực lượng cũng đã đào 20 đường tại các tọa độ lân cận nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm kiểm tra việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...

Tại buổi làm việc, đại diện Đội K74 đã báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện, những khó khăn trong quá trình đào tìm và công tác phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đất để đảm bảo an toàn, đúng quy trình.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tham gia. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và chính xác.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát thực địa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương để xác minh thông tin, đẩy nhanh tiến độ đào tìm tại các vị trí còn lại, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.