Kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin và điều tra vụ án hình sự

Từ ngày 13 - 15/10/2026, Đoàn công tác liên ngành VKSND tỉnh - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu do đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra (đợt 2) công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự tại Công an cấp xã, gồm: Sìn Hồ, Pu Sam Cáp, Bản Bo và 3 đơn vị VKSND khu vực 1, 2, 3, tỉnh Lai Châu.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công an xã Pu Sam Cáp.

Tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu có liên quan.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận các đơn vị cơ bản thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự theo quy định của pháp luật; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự được triển khai gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời trực tiếp trao đổi, hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc áp dụng các quy định mới liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và hoạt động điều tra vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Công an cấp xã.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công an xã Sìn Hồ.

Kết luận tại các đơn vị, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Công an cấp xã và VKSND khu vực tiếp tục phát huy những ưu điểm, nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra.

Trong đó, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự được thực hiện đúng quy định pháp luật; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, nâng cao chất lượng công tác công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách.

Thông qua đợt kiểm tra, các đơn vị có điều kiện đánh giá toàn diện hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời nhận diện những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương trong tình hình mới.