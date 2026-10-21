Kiểm tra công tác số hóa hồ sơ tại Quân khu 1

Thiếu tướng Đàm Minh Tuân, Phó Tư lệnh Quân khu 1, dự và làm việc với Đoàn.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Quân khu 1.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về cải cách, kiểm soát TTHC và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân khu tập trung số hóa hồ sơ thuộc phạm vi trách nhiệm giải quyết; đồng thời quan tâm đầu tư, trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Đến nay, toàn Quân khu đã số hóa 798.235 hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Trong đó, lĩnh vực chính sách là 483.385 hồ sơ, lĩnh vực nghĩa vụ quân sự 285.576 hồ sơ…

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực chính sách.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin; quy trình tiếp nhận, trả kết quả và lưu trữ hồ sơ số hóa. Đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.

Thiếu tướng Lê Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, kết luận buổi kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Lê Văn Dũng đánh giá cao kết quả của Quân khu 1 trong công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Đồng chí yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin; rà soát, khắc phục triệt để những hạn chế được Đoàn kiểm tra chỉ ra. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.