Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại Lạng Sơn

- Ngày 27/10, Đoàn công tác Quân khu 1 do Thiếu tướng Đàm Minh Tuân, Phó Tư lệnh Quân khu 1 làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn và Ban CHQS xã Mẫu Sơn. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thiếu tướng Đàm Minh Tuân, Phó Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại Bộ CHQS tỉnh, đoàn tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách về công tác quốc phòng, quân sự địa phương của các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh; kiểm tra nhận thức về công tác quốc phòng, quân sự đối với lãnh đạo các sở, phòng, ban, ngành của tỉnh theo hình thức trắc nghiệm và kiểm tra thực hành bắn súng K54 bài 1 đối với sĩ quan và súng tiểu liên AK bài 1 đối với quân nhân chuyên nghiệp…Tại Ban CHQS xã Mẫu Sơn, đoàn cũng nghe báo cáo về công tác quốc phòng quân sự địa phương và kiểm tra trụ sở của Tiểu đội dân quân thường trực.

Đoàn kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách về công tác quốc phòng, quân sự địa phương đối với khối cơ quan nhà nước trong tỉnh

Trên cơ sở kiểm tra thực tế và qua báo cáo, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Trong công tác xây dựng lực lượng, tỉnh đã kiện toàn tổ chức cơ quan quân sự các cấp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hiện có 65 ban CHQS xã, phường và 41 đơn vị tự vệ. Công tác huấn luyện, diễn tập được triển khai nghiêm túc, sát yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và an ninh tiếp tục được quan tâm.Cùng với đó, công tác phối hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện chính sách hậu phương quân đội được triển khai tích cực.

Đoàn kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách về công tác quốc phòng, quân sự địa phương đối với các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

Đoàn tiến hành kiểm tra trụ sở Tiểu đội dân quân thường trực biên giới xã Mẫu Sơn

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện các nội dung còn thiếu, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra cũng yêu cầu, thời gian tới Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế qua kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban CHQS cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn những đánh giá, góp ý sát thực của đoàn công tác. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập các cấp, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.