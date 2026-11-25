Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2025 và 10 tháng năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy để triển khai đồng bộ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Đáng chú ý, sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng tập trung củng cố khu vực phòng thủ; kiện toàn các ban chỉ đạo, hội đồng và lực lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, phòng thủ dân sự. Hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu được rà soát, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, tổ chức huấn luyện cho hơn 85.000 lượt cán bộ, chiến sĩ. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định; nguồn lực phục vụ huấn luyện, diễn tập và các chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, dân vận được triển khai thường xuyên, thiết thực.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Chí Công ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, qua đó cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời, Trưởng đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương và đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, triển khai giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự thời gian tới.