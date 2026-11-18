Năm 2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã Na Sang đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Công tác phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Mươn tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới được duy trì, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đoàn kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Na Sang.

Công tác xây dựng lực lượng được quan tâm. Toàn xã hiện có 419 dân quân tự vệ, chiếm 2,1% dân số; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý và sắp xếp vào các đơn vị đạt 95,33% chỉ tiêu. Công tác huấn luyện, giáo dục quốc phòng và an ninh, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai theo kế hoạch. Đơn vị cũng tích cực phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp Nhân dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Nguyễn Tiến Long, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết luận buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Quân sự xã; chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục. Đoàn đề nghị đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, sổ sách; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.