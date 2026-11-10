Kiểm tra công tác quản lý, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp

Kiểm tra công tác vận hành Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Xuân Nha.

Kiểm tra nhà ăn tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Xuân Nha.

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị các chủ đầu tư rà soát, xác định cụ thể khối lượng công việc còn lại tại từng điểm trường; yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục, tăng ca, tăng kíp, bảo đảm hoàn thành 100% khối lượng các dự án trước ngày 30/11/2026. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, mỹ thuật công trình; đặc biệt chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và người lao động tại các trường đã đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn hạng mục đang thi công.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Chiềng Sơn đã đi vào vận hành.

Kiểm tra nhà bếp Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Chiềng Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư rà soát khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo kế hoạch được giao. Đồng thời, cập nhật, báo cáo số liệu giải ngân hằng tuần gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo. Chủ động xây dựng kế hoạch hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và quyết toán từng dự án, bảo đảm khối lượng thực tế, đủ điều kiện và đúng quy định; phấn đấu hoàn thành giải ngân, thanh toán trong tháng 12/2026.

Kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Lóng Sập.

Kiểm tra vận hành tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Phiêng Khoài.

Đối với 3 trường Xuân Nha, Lóng Sập và Phiêng Khoài, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, ưu tiên hoàn thành các hạng mục thiết yếu; xác định rõ khối lượng công việc còn lại, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch. UBND các xã chủ động phối hợp với chủ đầu tư và nhà trường xây dựng phương án tổ chức dạy học, ăn, ở phù hợp với điều kiện thực tế; bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh theo quy định.