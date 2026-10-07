Kiểm tra công tác quản lý, vận hành an toàn hồ chứa Ia Mơr và tiến độ sửa chữa hồ Ia Ring

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai và các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, UBND tỉnh đã cấp phép cho Công ty TNHH Đông Bình Gia Lai hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr, do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai quản lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring. Ảnh: M.H

Quy mô gồm 6 bè, 90 ô nuôi, tổng thể tích 9.000 m³, kết hợp nuôi cá lồng bè với nuôi quảng canh. Khu vực bố trí lồng bè khoảng 2.000 ha; năm đầu dự kiến thả khoảng 3 triệu con giống nuôi quảng canh. Giấy phép có thời hạn 5 năm.

Đối với dự án sửa chữa hồ Ia Ring, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai cho biết, công trình có tổng mức đầu tư 27 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Dự án tập trung sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đầu mối gồm: đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ, nhà quản lý; xây dựng mốc quan trắc, lắp đặt thiết bị đo mưa, đo nước phục vụ giám sát, vận hành. Qua đó, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, giảm lũ vùng hạ du.

Hợp đồng xây dựng có thời gian thực hiện 360 ngày, từ ngày 20-4-2026 đến ngày 15-4-2027, giá trị 22,73 tỷ đồng. Đến nay, giá trị xây dựng thực hiện đạt 12,1/21,01 tỷ đồng chi phí xây dựng, tương đương 57,6%; khối lượng thi công đạt gần 60%. Nguồn vốn bố trí năm 2026 là 10,45 tỷ đồng, đã giải ngân 100%.

Do khu vực phía Tây tỉnh đang trong mùa mưa, dự án phải tạm dừng thi công từ giữa tháng 7 đến nay, dự kiến ngày 15-11 sẽ thi công trở lại. Sau khi mùa mưa kết thúc, đơn vị thi công sẽ tập trung hoàn thành phần khối lượng còn lại, bảo đảm tiến độ hợp đồng.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và các ngành liên quan nghiên cứu bố trí vốn năm 2027 để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu các đơn vị liên quan đặt yêu cầu bảo đảm an toàn công trình lên hàng đầu trong quản lý, vận hành hồ chứa và tổ chức hoạt động nuôi trồng thủy sản đúng quy định; đồng thời, chủ động các điều kiện để tiếp tục thi công hồ chứa Ia Ring ngay khi thời tiết thuận lợi, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.