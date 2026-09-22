Kiểm tra công tác phòng dịch, quản lý giết mổ tại xã Sơn Đồng

Đoàn công tác kiểm tra việc bảo quản vắc xin phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm của xã Sơn Đồng. Ảnh: Ánh Dương

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Cao Văn Tâm cho biết: Tổng đàn vật nuôi trên địa bàn xã có 340 con trâu bò, 3.958 con lợn, 62.777 con gia cầm. Toàn xã triển khai thực hiện tiêm phòng đại trà đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm từ ngày 12-9 đến ngày 12-10, trong đó: Tiêm vắc xin cúm gia cầm 23.800 liều; vắc xin lở mồm long móng O, dịch tả lợn châu Phi tổng số 300 liều mỗi loại; đàn trâu, bò tiêm vắc xin lở mồm long móng OA 250 liều. Tính đến ngày 22-9, xã đã thực hiện tiêm được hơn 20.000 liều vắc xin các loại cho đàn gia súc, gia cầm.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Cao Văn Tâm phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Đối với công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, toàn xã có 4 chợ hạng 3, trong đó có 151 hộ kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, gồm 21 kinh doanh thịt trâu, bò; 89 hộ kinh doanh thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn; 41 hộ kinh doanh thịt gia cầm.

UBND xã đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết về an toàn thực phẩm, cấp sổ theo dõi hoạt động kinh doanh sản phẩm động vật cho 100% số hộ kinh doanh.

Đoàn công tác kiểm tra việc phòng dịch, tiêm vắc xin cho đàn gia cầm trên địa bàn xã Sơn Đồng. Ảnh: Ánh Dương

Về công tác quản lý giết mổ trên địa bàn, trước ngày 30-6-2026, địa bàn xã có 3 cơ sở giết mổ gia súc có địa điểm cố định, trong đó có 2 cơ sở giết mổ lợn công suất 8-10 con/ngày, 1 cơ sở giết mổ trâu bò công suất giết mổ 1-2 con/ngày và 33 hộ giết mổ gia cầm nhỏ lẻ (18 hộ giết mổ tại chợ, 15 hộ giết mổ tại nhà). Các điểm giết mổ có quy mô nhỏ không có địa điểm cố định, giết mổ trực tiếp tại nhà dân đưa ra chợ dân sinh bán.

Thực hiện Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 20-10-2025 của UBND thành phố về quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030; Văn bản số 1026/UBND-NNMT ngày 13-3-2026 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai kế hoạch số 283/KH-UBND, xã đã tuyên truyền, vận động, chỉ đạo các cơ sở giết mổ chấm dứt hoạt động từ ngày 30-6.

Xã Sơn Đồng tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch cho đàn lợn tại Trại lợn giống Sơn Đồng (Công ty Cổ phần giống vật nuôi Hà Nội). Ảnh: Ánh Dương

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại các cơ sở chăn nuôi gà, lợn và bò; kiểm tra việc bảo quản các loại vắc xin phòng dịch cho gia súc, gia cầm và công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn xã.

Xã Sơn Đồng tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch bệnh cho đàn bò trên địa bàn. Ảnh: Ánh Dương

Đánh giá về công tác phòng dịch trên địa bàn xã Sơn Đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội Ngô Đình Loát đề nghị xã Sơn Đồng cần: Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, đặc biệt là các tháng giáp tết, các bệnh lây truyền từ động vật sang người (dại, cúm gia cầm); bảo đảm tiến độ tiêm phòng đợt 2 theo chỉ đạo của UBND thành phố; chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2027 và bố trí vắc xin, hóa chất bảo đảm chất lượng, số lượng theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội Ngô Đình Loát phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Đồng thời, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý giết mổ, kinh doanh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, chỉ cho phép kinh doanh sản phẩm động vật có dấu kiểm soát của cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý dứt điểm trường hợp vi phạm về giết mổ gia súc, gia cầm không phép.