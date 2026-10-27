Kiểm tra công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại hai xã Chiềng Mung và Yên Châu

Dự hội nghị có đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 2.

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy tại xã Chiềng Mung

Các đại biểu dự hội nghị tại xã Chiềng Mung.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại hai địa phương.

Thành viên Đoàn kiểm tra số 2 phát biểu tại hội nghị tổ chức ở xã Chiềng Mung.

Đối với xã Chiềng Mung, Ban Chỉ đạo xã đã triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về phòng, chống ma túy; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, quản lý các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động phòng ngừa, không để hình thành điểm nóng về ma túy. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm được quan tâm; hoạt động cai nghiện và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế được triển khai theo quy định. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa thường xuyên; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, quản lý hồ sơ người nghiện, vận động người nghiện tham gia điều trị bằng thuốc methadone và tố giác tội phạm còn hạn chế.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị tổ chức ở xã Chiềng Mung.

Tại xã Yên Châu, sau sáp nhập, địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã và thành lập 29 Ban Chỉ đạo tại các bản, tiểu khu; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng, chống ma túy. Đồng thời, tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Tuy nhiên, công tác phối hợp, tuyên truyền, quản lý hồ sơ, tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác tội phạm vẫn còn một số hạn chế.

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy tại xã Yên Châu.

Các đại biểu dự hội nghị tại xã Yên Châu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Yên Châu phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị tổ chức ở xã Yên Châu.

Các đại biểu dự hội nghị tại xã Yên Châu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lường Thị Vân Anh đề nghị Ban Chỉ đạo hai xã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra; rà soát, làm rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và xây dựng giải pháp khắc phục phù hợp với thực tế.

Đồng chí nhấn mạnh, hai địa phương cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống ma túy. Tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở; nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn và các đối tượng liên quan đến ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La không ma túy vào năm 2030.