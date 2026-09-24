Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ở xã Hòa Trí

Chiều 24-9, Đoàn công tác số 10 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Trung - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Hòa Trí.

Ông Nguyễn Tấn Trung - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thời gian qua, xã Hòa Trí đã tổng rà soát các khu vực, công trình xung yếu, xây dựng phương án sơ tán dân và chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Toàn xã xác định 3 điểm xung yếu gồm: Khu vực nhà ông Biện Ngọc Thạnh, thôn Đại Tập; khu vực các hộ dân phía hạ lưu đập Khúc, sông Tân Lâm, thôn Quảng Cư; khu dân cư dọc sông Lốp, thôn Phú Văn.

Xã đã xây dựng phương án dự kiến sơ tán 1.863 hộ với 6.300 nhân khẩu khi xảy ra ngập lụt; bố trí các điểm sơ tán tại trụ sở Đảng ủy, UBND xã, Nhà văn hóa xã, Nhà văn hóa các thôn và các trường học trên địa bàn. Đội xung kích phòng, chống thiên tai của xã gồm 144 người và các phương tiện, vật tư, gồm: 400 áo phao, 200 phao tròn cứu sinh, 3 máy phát điện, 6 máy cưa cầm tay, 2.000 bao tải cát, 20 rọ đá và 20m³ đất, đá, sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra.

Đại diện phòng chuyên môn của xã Hòa Trí báo cáo tình hình.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo xã Hòa Trí đề nghị Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ngành quan tâm hỗ trợ bổ sung phương tiện, thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn tại chỗ như: Phao cứu sinh, áo phao, máy cưa cắt cây ngã đổ, đèn pin công suất lớn và máy phát điện cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai. UBND tỉnh xem xét đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn dự án nâng cấp, kiên cố hóa các đoạn bờ kè có nguy cơ sạt lở tại khu vực hạ lưu đập Khúc và khu vực thôn Đại Tập, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Đồng thời hỗ trợ xã triển khai các giải pháp công nghệ số, phần mềm cảnh báo sớm ngập úng, thiên tai, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và cảnh báo người dân kịp thời.

Đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực gần cầu Đại Mỹ.

Đoàn kiểm tra thực tế một vị trí xung yếu sông Tân Lâm đã được xã Hòa Trí khắc phục tạm thời.

Đoàn kiểm tra đề nghị xã Hòa Trí tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra, bổ sung lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo tình hình mưa lũ đến người dân. Đồng thời thông báo các khu vực nguy hiểm và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh, ứng phó; thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, cầu, cống và những điểm xung yếu để kịp thời xử lý, bố trí lực lượng cảnh giới tại các khu vực nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc…