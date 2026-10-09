Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại phường Đông Hải

Sáng 9-10, Đoàn kiểm tra số 109 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa do Thượng tá Nguyễn Duy Hiển - Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy phường Đông Hải về kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn phường.

Theo kết quả đánh giá, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn phường ổn định, không xảy ra tụ tập đông người, khiếu kiện vượt cấp, không phát sinh “điểm nóng”. Đảng ủy phường đã tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến 100% chi bộ, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Quy định số 178, ngày 27-6-2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phường cũng đã thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách, thu chi, quản lý tài sản công, thủ tục hành chính; ban hành các quy chế về chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công và làm việc. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã kiểm tra 5 tổ chức đảng, giám sát 8 tổ chức đảng. Đối với 1 trường hợp tố cáo có nội dung liên quan đến hành vi tham nhũng, qua thẩm tra, xác minh, cơ quan có thẩm quyền kết luận nội dung tố cáo không có cơ sở.

Ngoài ra, phường cũng tăng cường chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; bảo đảm 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn, không để xảy ra nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Đảng ủy phường Đông Hải tiếp tục phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục hạn chế, triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.

THANH PHONG