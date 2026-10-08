Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Đảng ủy xã Diên Điền

Chiều 8-10, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Thượng tá Nguyễn Duy Hiển - Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Đảng ủy xã Diên Điền. Cùng làm việc với đoàn có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và đại diện các phòng ban của xã.

Thượng tá Nguyễn Duy Hiển trao đổi một số nội dung tại buổi kiểm tra.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã Diên Điền đã tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã. Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào chương trình công tác, kiểm tra giám sát và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ủy. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được ban hành, triển khai kịp thời theo yêu cầu, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; chú trọng trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện.

Về công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị đẩy mạnh việc công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thu tục hành chính, phát huy dân chủ; tập trung vào các lĩnh vực như: Đầu tư công; xây dựng cơ bản; đền bù; tái định cư; quản lý đất đai; tài nguyên khoáng sản… Đảng ủy xã đã tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, với hơn 700 lượt người tham dự.

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn công tác đã ghi nhận, tổng hợp, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng ủy xã Diên Điền. Đồng thời đề nghị địa phương có giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.