Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn tập trung đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong triển khai công tác PCCC và CNCH; việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên; duy trì hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành và công tác quản lý, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy.

Theo báo cáo của Công ty Thủy điện Sơn La, công tác PCCC và CNCH được triển khai thường xuyên, có kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể. Hằng năm, công ty xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên và lực lượng PCCC chuyên ngành. Năm 2026, đơn vị tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với 127 học viên; đồng thời tổ chức thực tập 2 tình huống chữa cháy và 1 tình huống cứu nạn, cứu hộ tại nhà máy.

Để bảo đảm khả năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu, nhà máy đã thành lập Ban Chỉ huy PCCC và CNCH gồm 25 thành viên, Đội PCCC và CNCH chuyên ngành gồm 36 thành viên. Lực lượng được bố trí trực 24/24 giờ, mỗi ca tối thiểu 6 người, trong đó có chỉ huy chữa cháy và lái xe chữa cháy. Ngoài huấn luyện định kỳ, hằng tháng, đội chuyên ngành còn tổ chức luyện tập nâng cao thể lực, kỹ năng triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý các tình huống đặc thù tại nhà máy.

Đoàn kiểm tra hệ thống, trang thiết bị PCCC và CNCH tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu.

Với đặc thù là công trình thủy điện có hệ thống máy móc, thiết bị điện và các hạng mục kỹ thuật quy mô lớn, công tác kiểm tra, duy trì điều kiện an toàn được đơn vị chú trọng. Các hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy vách tường, trạm bơm tăng áp, đèn chỉ dẫn thoát nạn, bình chữa cháy và phương tiện tại chỗ được kiểm tra thường xuyên. Hằng tháng, các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra thiết bị, kịp thời phát hiện, sửa chữa, thay thế những bộ phận hư hỏng.

Cùng với đó, nguồn nước phục vụ chữa cháy bên trong nhà máy được lấy từ thượng lưu hồ chứa; bên ngoài lấy từ bến cảng thượng lưu và hạ lưu sông Đà. Hệ thống tiếp địa, chống sét, thiết bị điện và các hạng mục liên quan cũng được kiểm tra, đo đạc, bảo dưỡng trước mùa mưa hằng năm nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ mất an toàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, nhà máy chưa để xảy ra sự cố cháy trong phạm vi quản lý.

Thông qua kiểm tra thực tế và hồ sơ quản lý, Đoàn kiểm tra tập trung đánh giá việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC và CNCH, trách nhiệm của đơn vị trong tự kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị và tổ chức lực lượng thường trực. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để kiến nghị khắc phục, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và khả năng xử lý khi có tình huống phát sinh.

Việc kiểm tra góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đơn vị và người lao động trong chấp hành các quy định về PCCC và CNCH, chủ động bảo đảm an toàn cho con người, thiết bị, công trình, duy trì hoạt động sản xuất điện ổn định, liên tục.