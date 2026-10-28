Kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Cơ quan Công an các xã, phường tập trung trao đổi trong hoạt động trợ giúp pháp lý tại khu vực 3. Ảnh: Viết Cường

Thành phần tham dự buổi làm việc có đại diện Tòa án nhân dân khu vực 3, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 và Công an các xã, phường: Hố Nai, Trảng Bom, An Viễn, Bình Minh, Bàu Hàm, Hưng Thịnh, Trị An, Tân An, Phú Lý.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra chú trọng việc thông tin, giải thích về quyền được TGPL cho những người thuộc diện được TGPL; hướng dẫn cách thức liên hệ với Trung tâm TGPL Nhà nước; thực hiện việc thông báo, thống kê và theo dõi các vụ việc TGPL trong hoạt động tố tụng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Ảnh: Viết Cường

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra xem xét công tác niêm yết bảng thông tin, bố trí hộp tin TGPL, cung cấp danh sách và số điện thoại của trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện TGPL; việc tạo điều kiện để trợ giúp viên pháp lý, luật sư tiếp xúc với người được TGPL, tham gia tố tụng và tiếp cận các tài liệu cần thiết theo quy định. Công tác thống kê, báo cáo, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các đơn vị cũng là nội dung được quan tâm.

Phát biểu kết luận, ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm TGPL Nhà nước thành phố Đồng Nai ghi nhận sự phối hợp của các đơn vị trong triển khai công tác TGPL. Thời gian tới, đề nghị các cơ quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân; chú trọng rà soát, xác định đầy đủ người thuộc diện được TGPL ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và các giai đoạn tố tụng có liên quan, không chờ đến giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can mới xem xét nhu cầu TGPL.

Hoạt động kiểm tra là dịp để các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá thực chất kết quả phối hợp, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác TGPL trong hoạt động tố tụng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm TGPG Nhà nước thành phố Đồng Nai Lê Minh Tuấn kết luận tại buổi kiểm tra. Ảnh: Viết Cường