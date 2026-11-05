Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại xã Thạch An và Đông Khê

Đoàn kiểm tra hồ sơ, sổ sách, dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đối chiếu các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định; trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được cũng như vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương.

Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại xã Thạch An.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục, xã Thạch An sáp nhập Trường Tiểu học Tân Việt vào Trường Tiểu học và THCS Tiên Hoàng; tách cấp học mầm non của Trường Tiểu học và THCS Tiên Thành; sáp nhập Trường Mầm non Vân Trình và Trường Mầm non Lê Lai để thành lập Trường Mầm non Thạch An. Hiện toàn xã có 4 trường học, gồm: 1 trường mầm non và 3 trường tiểu học, THCS.

Xã tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS ở mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; 100% trẻ khuyết tật trong độ tuổi phổ cập được tiếp cận giáo dục.

Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em từ 0 - 2 tuổi đến nhà trẻ còn thấp; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số trường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; đội ngũ giáo viên THCS chưa đồng bộ về cơ cấu bộ môn; điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác huy động, duy trì sĩ số học sinh và vận động người lớn tham gia học xóa mù chữ.

Đoàn kiểm tra đề nghị địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; tăng cường công tác tuyên truyền, huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, duy trì sĩ số học sinh; quan tâm vận động người chưa biết chữ tham gia học xóa mù chữ; rà soát, cập nhật đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, khắc phục những hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ số 1 kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2026 tại xã Đông Khê.

Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại xã Đông Khê.

Năm học 2025 - 2026, mạng lưới trường học trên địa bàn xã được sắp xếp từ 8 trường công lập còn 6 trường, góp phần tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non và nâng cao chất lượng dạy học ở các cấp học tiếp tục được quan tâm. Tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi với 103/103 trẻ 5 tuổi được huy động ra lớp, đạt 100%; 135/135 trẻ 6 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non năm học 2025 - 2026. Đối với trẻ từ 3 - 5 tuổi, xã huy động 182/182 trẻ đến lớp; 100% trẻ được học 2 buổi/ngày.

Tuy nhiên, đối chiếu các điều kiện theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP, xã chưa đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi, chủ yếu do một số điều kiện về cơ sở vật chất, phòng chức năng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Đoàn công tác đề nghị xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính chính xác, thống nhất giữa số liệu thống kê, dữ liệu điện tử và tình hình thực tế; quan tâm khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học và tăng cường vận động người chưa biết chữ tham gia học tập.