Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 42/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định công tác PBGDPL trong Bộ Quốc phòng; làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Đại tá Lê Trọng Xuân phát biểu tại buổi kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bộ CHQS TP Bắc Ninh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện Thông tư số 42/2016/TT-BQP; kết quả PBGDPL gắn với công tác quản lý kỷ luật, thực hiện Đề án 1371; việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đoàn cũng kiểm tra việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trong tuyên truyền, PBGDPL cho bộ đội và nhân dân; việc lồng ghép công tác PBGDPL với các phong trào thi đua, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đặc biệt, đoàn tập trung đánh giá kết quả công tác PBGDPL từ ngày 1-1-2025 đến thời điểm kiểm tra; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng. Cùng với đó, kiểm tra tình hình vi phạm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sản xuất, tham gia giao thông; việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị và xác định nguyên nhân những vụ việc phát sinh (nếu có).

Đoàn kiểm tra nghe báo cáo về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sau khi nghe các thành viên đoàn kiểm tra nhận xét và ý kiến trao đổi, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Đại tá Lê Trọng Xuân ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác PBGDPL. Các cơ quan, đơn vị đã bám sát quy định, triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 42/2016/TT-BQP; chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định. Việc thực hiện Đề án 1371 được triển khai chặt chẽ, đạt kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại tá Lê Trọng Xuân cũng chỉ rõ một số hạn chế như: Kế hoạch PBGDPL của một số đơn vị còn chung chung, chưa sát thực tiễn; việc xác định cơ quan chủ trì, trách nhiệm báo cáo có lúc chưa rõ; hình thức tuyên truyền chưa phong phú, chưa khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu pháp luật điện tử. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí trưởng đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch PBGDPL sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị, tập trung vào các chuyên đề trọng tâm, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập nghiêm túc. Nội dung, hình thức tuyên truyền cần phù hợp với từng đối tượng; kết hợp phương pháp truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả phòng truyền thống, tủ sách pháp luật và các nền tảng số.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Bộ CHQS TP Bắc Ninh.

Đại tá Lê Trọng Xuân nhấn mạnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá thực chất kết quả PBGDPL; gắn công tác này với giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Lấy sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ làm thước đo hiệu quả, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.