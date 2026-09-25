Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải tại xã Yên Thịnh.

Thời gian qua, xã Yên Thịnh đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Việc triển khai được gắn với các nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của người dân. Xã tiếp nhận 9 vụ việc, hòa giải thành 3 vụ việc, 6 vụ việc hòa giải không thành, đã chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết…

Đồng chí Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc kiện toàn tổ hòa giải, hoạt động của hòa giải viên, số vụ việc tiếp nhận, kết quả hòa giải và việc theo dõi, xử lý những vụ việc phát sinh tại cộng đồng dân cư của xã.

Đoàn đề nghị xã Yên Thịnh tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế đã chỉ ra; làm tốt hơn nữa việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin pháp luật; thực hiện dân chủ ở cơ sở và giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, hiệu quả.