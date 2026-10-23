Kiểm tra công tác mặt trận tại xã Na Dương và xã Lộc Bình

Trong chương trình, đoàn đã tập trung kiểm tra kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 xã; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của các xã trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Na Dương báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã với đoàn kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, trong 10 tháng của năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 xã đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, hướng dẫn của MTTQ cấp trên, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Na Dương, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được triển khai với nhiều hình thức. Nội dung tuyên truyền phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Na Dương báo cáo, giải trình các nội dung với đoàn kiểm tra

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động chăm lo an sinh xã hội ngày càng lan tỏa. Trong đó, xã đã hoàn thành hỗ trợ 21/21 công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giải ngân 900 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Đồng thời, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào nền nếp; công tác tiếp xúc cử tri, đối thoại, nắm tình hình Nhân dân và hòa giải ở cơ sở được quan tâm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Na Dương báo cáo, giải trình các nội dung với đoàn kiểm tra

Còn tại xã Lộc Bình, từ đầu năm 2026 đến nay, MTTQ xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được 40 cuộc, với 1.680 lượt người tham gia. Cùng đó, tổ chức 40 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Các phong trào, cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội được duy trì, đem lại hiệu quả thiết thực...

Đoàn kiểm tra tại xã Lộc Bình

Đoàn kiểm tra mô hình phát triển kinh tế của người dân thôn Chộc Vằng, xã Lộc Bình

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 xã đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở, cũng như các kiến nghị và phương hướng, nhiệm vụ công tác mặt trận 2 xã trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra ở xã Na Dương

Phát biểu kết luận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của MTTQ 2 xã Na Dương và Lộc Bình trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác thời gian qua.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy, UBND các xã tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

MTTQ các xã cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra năm 2026; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; quan tâm nắm tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh giải quyết kịp thời.

Đồng chí lưu ý: MTTQ 2 xã cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động mặt trận; thực hiện tốt tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, chuẩn bị tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Trong chương trình, đoàn đã kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn xã Lộc Bình.