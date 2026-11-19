Đại tá Nguyễn Trung Kiên quán triệt mục đích, nội dung kiểm tra, giám sát. Ảnh: Ngọc Tuyền

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng. Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa quy định thi hành Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng vào triển khai thực hiện nền nếp, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Qua đó, góp phần ngăn ngừa vi phạm kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng đã tham mưu cho Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát, gắn công tác này với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát huy dân chủ ở cơ sở, công khai các chế độ, chính sách và kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong đơn vị. Trong quản lý tài chính Đảng, đơn vị thực hiện việc quyết toán, công khai và báo cáo tài chính theo quy định.

Đoàn kiểm tra hồ sơ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Ngọc Tuyền

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng. Đại tá Nguyễn Trung Kiên yêu cầu các thành viên trong đoàn kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm tra kỹ từng nội dung, bảo đảm nghiêm túc, khách quan. Trong quá trình kiểm tra, đoàn cần kịp thời hướng dẫn đơn vị khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và quản lý tài chính Đảng trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, từ ngày 19-25/11, đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác quản lý, sử dụng tài chính Đảng đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng.