Kiểm tra công tác khám sức khỏe cho người lao động tại phường Giảng Võ

Buổi làm việc nhằm đánh giá thực chất việc thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo chỉ đạo của UBND thành phố, đồng thời chấn chỉnh kịp thời những tồn tại trong quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.

Nỗ lực vượt khó tại địa bàn trọng điểm

Theo Quyết định số 13201/QĐ-SNV ngày 29-10-2026 của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, đợt kiểm tra diễn ra trong 2 ngày làm việc, tập trung đánh giá tình hình từ ngày 1-1-2025 đến nay. Địa bàn kiểm tra gồm UBND phường Giảng Võ và 3 đơn vị, doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư và Xúc tiến thương mại KAF, Công ty cổ phần Tư vấn Biển Việt, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Giải pháp công nghệ Việt Mỹ.

Báo cáo số 430/BC-UBND ngày 5-11-2026 của UBND phường Giảng Võ cho thấy, đây là địa bàn đô thị trung tâm có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tập trung nhiều trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng làm việc với 3.485 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và khoảng 29.512 người lao động. Sau khi kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, từ ngày 15-10-2026, lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, việc làm và an toàn, vệ sinh lao động được bàn giao từ Phòng Văn hóa - Xã hội sang Phòng Nội vụ - Tư pháp phụ trách. Dù bộ phận chuyên môn chỉ có 1 công chức trực tiếp theo dõi mảng việc này và phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, phường Giảng Võ đã tích cực vào cuộc triển khai các văn bản chỉ đạo của thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Đến hết ngày 31-10-2026, phường đã tiếp nhận báo cáo của 1.585 đơn vị (đạt tỷ lệ 45,5% tổng số đơn vị thuộc diện rà soát). Trong nhóm gửi báo cáo, có 1.431 đơn vị đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Toàn phường ghi nhận 13.382 người lao động được khám sức khỏe định kỳ, đạt tỷ lệ 45,34% tổng số lao động thuộc diện theo dõi. Về việc cập nhật dữ liệu, có 613 đơn vị đã thực hiện cập nhật, liên thông dữ liệu khám sức khỏe điện tử theo quy định.

Tuy nhiên, công tác triển khai vẫn gặp phải những rào cản mang tính kỹ thuật và vận hành. Đại diện UBND phường Giảng Võ cho biết, số lượng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ biến động thường xuyên, nhiều đơn vị đăng ký trụ sở nhưng hoạt động tại nơi khác khiến việc rà soát gặp khó khăn. Mặt khác, hệ thống kết nối, liên thông dữ liệu y tế từ các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập lên Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố còn hạn chế, buộc cán bộ cơ sở phải nhập liệu thủ công bằng bảng biểu Excel, dẫn đến tình trạng chậm trễ và số liệu phản ánh trên hệ thống chung chưa sát với kết quả triển khai trên thực tế.

Chấm dứt nể nang, chủ động quản lý số liệu thực chất

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động là trách nhiệm pháp lý bắt buộc của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam phát biểu. Ảnh: Mai Hoa

Pháp luật hiện hành quy định người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm cho người lao động, và hai lần mỗi năm đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Những hành vi trốn tránh trách nhiệm này đều phải đối mặt với mức xử phạt hành chính nghiêm khắc tính theo số lượng lao động vi phạm, có thể lên tới 150 triệu đồng đối với doanh nghiệp.

Chỉ rõ những lỗ hổng trong công tác phối hợp và quản lý dữ liệu, Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Tây Nam yêu cầu UBND phường Giảng Võ chấn chỉnh triệt để quy trình rà soát, nắm bắt số lượng doanh nghiệp. Chính quyền cơ sở không thể thụ động trông chờ số liệu gửi về từ cơ quan Bảo hiểm xã hội hay Sở Nội vụ, mà phải phát huy vai trò làm chủ địa bàn. Cần phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an, thuế, lao động và tổ dân phố để xác định danh tính từng cơ sở: doanh nghiệp đang hoạt động ở đâu, có bao nhiêu nhân sự, thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm và chế độ chăm sóc y tế ra sao.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị phường kiểm tra chặt chẽ quy trình ký kết hợp đồng khám sức khỏe giữa doanh nghiệp và các cơ sở y tế. Doanh nghiệp cần đưa điều khoản bắt buộc các phòng khám, bệnh viện thực hiện việc đồng bộ, liên thông kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử của người lao động trước khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Phường phải đôn đốc các doanh nghiệp đã hoàn thành khám sức khỏe khẩn trương đẩy số liệu lên hệ thống trước ngày 30-11-2026 nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Kiểm tra chi tiết hồ sơ thực hiện công tác triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại các doanh nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tây Nam ghi nhận tinh thần khẩn trương và sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, để công tác quản lý đi vào thực chất, Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu UBND phường cần phân công nhiệm vụ cụ thể hơn cho từng cán bộ, gắn liền với việc kiểm đếm và chịu trách nhiệm đến kết quả cuối cùng, tránh tình trạng giao việc chung chung. Bên cạnh đó, phường phải quyết liệt đôn đốc các doanh nghiệp cập nhật đầy đủ dữ liệu báo cáo lên hệ thống trước 16h hằng ngày để kịp thời tổng hợp gửi thành phố. Ông đặc biệt lưu ý địa phương cần tận dụng cơ sở dữ liệu liên ngành để không bỏ sót đơn vị, đồng thời chuyển dịch mạnh mẽ từ kiểm tra lồng ghép sang kiểm tra chuyên đề sâu rộng, chuẩn hóa quy trình, tuân thủ nghiêm thời hạn kiểm tra và kiên quyết xử phạt các trường hợp chây ỳ, vi phạm pháp luật./.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các đoàn kiểm tra của địa phương khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động, trốn tránh khám sức khỏe hoặc vi phạm quy chuẩn an toàn lao động phải thiết lập hồ sơ, xử phạt nghiêm minh theo đúng thẩm quyền để răn đe, chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật công vụ.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Lê Thị Thu Hà khẳng định sẽ tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp, theo dõi và báo cáo giữa các bộ phận chuyên môn thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo phường, bà Hà cam kết sẽ ngay lập tức chấn chỉnh, giao các đơn vị nghiệp vụ tập trung đôn đốc doanh nghiệp cập nhật đầy đủ dữ liệu theo quy định. Đối với những cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ khám sức khỏe cho người lao động, phường sẽ mời làm việc trực tiếp, tiến hành kiểm tra đột xuất và kiên quyết xử phạt theo đúng thẩm quyền đối với cơ sở dưới 16 lao động, đồng thời chuyển hồ sơ đề xuất cấp trên xử lý các cơ sở quy mô lớn hơn. Địa phương sẽ khẩn trương rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ thanh kiểm tra và bổ sung số liệu tuyên truyền để báo cáo đoàn công tác trong thời gian sớm nhất./.