Kiểm tra công tác huấn luyện tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến và đoàn công tác kiểm tra tại sở chỉ huy diễn tập của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Viết Lam

Tại tỉnh Nghệ An, đoàn công tác kiểm tra tại sở chỉ huy diễn tập của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và sở chỉ huy diễn tập của Hải đoàn Biên phòng 38. Tại tỉnh Hà Tĩnh, đoàn kiểm tra công tác huấn luyện tại thao trường diễn tập thực binh với đề mục “Đồn Biên phòng đánh địch đổ bộ biên giới” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch. Các đơn vị tập trung quán triệt nhiệm vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức luyện tập các nội dung, phương án sát với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác cũng chỉ ra những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tham gia huấn luyện diễn tập thực binh. Ảnh: Viết Lam

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm và những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện phục vụ diễn tập.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian diễn tập đã cận kề, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân; duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, tổ chức luyện tập chặt chẽ, đúng trình tự, nội dung và kế hoạch đã xác định. Trong quá trình huấn luyện, cần chú trọng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng và xử trí tình huống của cán bộ, chiến sĩ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật với rèn luyện thể lực, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tham gia huấn luyện diễn tập thực binh. Ảnh: Viết Lam

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua kiểm tra; kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ diễn tập. Đồng thời, tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan, tổ chức luyện tập sát thực tế, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026.