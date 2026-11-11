Kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng Đặc công tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Biểu diễn Võ chiến đấu Đặc công sẽ là điểm nhấn trong các hoạt động của lực lượng Đặc công trong khuôn khổ Chương trình chào mừng tại Lễ khai mạc triển lãm ngày 10-12. Sau màn khởi động, lực lượng sẽ biểu diễn các bài quyền thuật: Quyền tay không (quyền chiến Đặc công, bát chảo quyền); quyền binh khí (song đoản côn, côn nhị khúc) và võ tổng hợp.

Thượng tướng Lê Quang Đạo chủ trì kiểm tra.

Mở màn chương trình khai mạc, lực lượng Đặc công sẽ biểu diễn các tiết mục: Trống trận (xuất quân, xung trận, khải hoàn); cờ trận (tứ linh cờ, di chuyển đội hình); võ đồng diễn, xếp chữ.

Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu kết luận rút kinh nghiệm sau kiểm tra.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Triển lãm, lực lượng Đặc công sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn, tương tác, trải nghiệm của Binh chủng Đặc công với khách tham quan, nhân dân trong các ngày diễn ra Triển lãm (từ ngày 10 đến 13-12). Nhân dân và khách tham quan có thể trải nghiệm các nội dung đi trên cầu sóng, phi dao, sao, tiêu vào mục tiêu hình nộm; vượt chướng ngại vật tiếp sức; bịt mắt tháo lắp súng K54, AK; bắn súng AK, K54 bằng thiết bị bắn tập TBS19.

Lực lượng Đặc công hợp luyện các tiết mục phục vụ kiểm tra.

Lực lượng Đặc công tham gia biểu diễn báo cáo tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, lực lượng Đặc công tham gia Triển lãm gồm 2.345 người, trong đó: Trống trận (195); cờ trận (500); võ đồng diễn, tạo khối, xếp chữ (1.200); võ chiến đấu Đặc công (300); đã hợp luyện các tiết mục sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc theo nội dung kịch bản và trong khuôn khổ thời gian quy định của chương trình chào mừng.

Thượng tướng Lê Quang Đạo động viên lực lượng trình diễn.

Thượng tướng Lê Quang Đạo tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Đạo đánh giá cao Binh chủng Đặc công đã nghiêm túc trong triển khai nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng và các yếu tố bảo đảm cho huấn luyện, trình diễn tại Triển lãm. Công tác tổ chức huấn luyện được triển khai nền nếp, bài bản, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy. Cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao, tích cực luyện tập, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ban tổ chức ghi nhận và biểu dương kết quả huấn luyện, tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm cùng sự cố gắng của từng cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện.

Thượng tướng Lê Quang Đạo khẳng định, hoạt động trình diễn của Bộ đội Đặc công tại Triển lãm không chỉ là hoạt động trình diễn thông thường mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm thể hiện sức mạnh của lực lượng tinh nhuệ nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam với nhân dân cả nước và bạn bè thế giới. Qua đó, thể hiện trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, kỷ luật, bản lĩnh, ý chí của Bộ đội Đặc công.

Thượng tướng Lê Quang Đạo chỉ đạo Đảng ủy, chỉ huy Binh chủng Đặc công tiếp tục chỉ đạo sát sao nhiệm vụ, tập trung lực lượng, phương tiện, điều kiện tốt nhất để tổ chức huấn luyện, trình diễn tại Triển lãm, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh các nội dung để chương trình hoàn thiện hơn. Rà soát điều kiện thao trường, bãi tập, trang thiết bị, yếu tố bảo đảm, hậu cần đời sống, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chú trọng chế độ ăn uống, dinh dưỡng. Trong quá trình luyện tập, trình diễn đặt bảo đảm an toàn lên hàng đầu, thực hiện đúng kịch bản đã thống nhất.

Toàn bộ lực lượng tham gia của Binh chủng Đặc công cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cùng với toàn quân tổ chức thành công Triển lãm, gửi gắm thông điệp hòa bình tới bạn bè quốc tế và khẳng định sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quang Đạo tin tưởng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của Binh chủng Đặc công, chương trình biểu diễn của lực lượng Đặc công sẽ thành công tốt đẹp, là điểm nhấn tạo ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu, khách quốc tế và nhân dân, góp phần vào thành công chung của Triển lãm.

* Tại Hội nghị Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Ban tổ chức cho biết, tính đến ngày 9-11, đã có 255 đầu mối, công ty đến từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày và dự kiến có 17 gian hàng quốc gia tại Triển lãm.

Thượng tướng Lê Quang Đạo chủ trì Hội nghị Ban tổ chức.

Tính đến ngày 8-11, Ban tổ chức đã nhận được thông tin tham dự của 61 đoàn/37 nước, trong đó: 8 đoàn cấp Bộ trưởng, 3 đoàn cấp Tổng Tham mưu trưởng, 10 đoàn cấp Thứ trưởng…

Cho đến nay, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã hoàn thành phương án bay trình diễn chào mừng bằng UAV và tiến hành công tác tập luyện, hợp luyện. Quân chủng Phòng không - Không quân, Tập đoàn Viettel đã phối hợp hoàn thiện Kế hoạch bay chung giữa trực thăng và UAV.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban tổ chức.

Theo kịch bản, Binh chủng Đặc công tham gia các tiết mục của Chương trình nghệ thuật chào mừng và biểu diễn võ thuật Đặc công cùng thời điểm bay chào mừng của trực thăng tại lễ khai mạc. Bộ đội Biên phòng huấn luyện giai đoạn 2 với 110 cán bộ, chiến sĩ, 75 chó nghiệp vụ phục vụ trình diễn, canh gác, tuần tra bảo vệ Triển lãm.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận các Tiểu ban, cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị mọi mặt cho Triển lãm, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh theo chỉ đạo và kết luận tại các cuộc họp liên quan của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm tiến độ công việc theo yêu cầu nhiệm vụ.

Thay mặt Ban tổ chức, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận, biểu dương Binh chủng Đặc công, Trường Sĩ quan Đặc công đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ kiểm tra cũng như triển khai, tổ chức tốt hoạt động huấn luyện, hợp luyện phục vụ Triển lãm.

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức đã chỉ đạo và cho ý kiến đối với một số đề xuất, kiến nghị của các Tiểu ban, cơ quan, đơn vị, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình chuẩn bị, tổ chức tham gia Triển lãm; yêu cầu công tác lễ tân, tổ chức, bảo đảm phải bảo đảm an toàn, chu đáo; các cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị tốt cho công tác sơ duyệt, tổng duyệt trước khi diễn ra sự kiện.

Thượng tướng Lê Quang Đạo biểu dương các Tiểu ban, cơ quan, đơn vị trên cơ sở các nội dung công việc được giao đã bảo đảm tốt tiến độ, chất lượng theo kế hoạch của Ban tổ chức. Thời gian tới, các Tiểu ban, cơ quan, đơn vị cần cố gắng phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục rà soát các nội dung công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm cho thành công của Triển lãm.