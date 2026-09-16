Kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Quân sự Quân khu 5

Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu 5 báo cáo kết quả thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên, công tác quản lý, xây dựng ngành; dự án nâng cấp, cải tạo doanh trại và xây dựng, củng cố nhà kho, nhà pháo của đơn vị; dự án doanh trại Tiểu đoàn trực thuộc.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5 phát biểu kết luận kiểm tra.

Cụ thể, qua 9 tháng năm 2026, Nhà trường đã tổ chức xây dựng và điều chỉnh kịp thời hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, văn kiện bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ đúng quy định của trên; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất, trang bị hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra thực tế công tác hậu cần, kỹ thuật và đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Quân sự Quân khu 5.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Nhà trường trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế, yêu cầu đơn vị khẩn trương khắc phục.

Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 5 đề nghị, thời gian tới đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; nâng cao chất lượng và duy trì nền nếp, chế độ công tác hậu cần, kỹ thuật; bảo đảm số lượng, chất lượng, đồng bộ trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của Quân khu 5 giao. Cùng với đó, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, nhất là an toàn kho tàng, an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch; đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đúng thời gian, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.