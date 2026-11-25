Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã cùng Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Thắng.

Đoàn đã kiểm tra nhận thức về quốc phòng và an ninh đối với các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã; kiểm tra kiến thức lý thuyết và thực hành môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Thắng theo chương trình giảng dạy.

Kiểm tra lý thuyết môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường THPT số 1 Bảo Thắng.

Năm 2026, tỷ lệ tham gia bồi dưỡng của đối tượng 2 và 3 của xã đều đạt 100%. Hai lớp dành cho đối tượng 4 có 198/200 người tham gia, đạt 99% kế hoạch. Công tác tuyên truyền được triển khai qua truyền thanh, hội nghị, sinh hoạt chi bộ và hoạt động đoàn thể.

Năm học 2026 - 2027, Trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Thắng có 27 lớp, 1.195 học sinh và 3 giáo viên giảng dạy môn học. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ học sinh đạt loại giỏi là 63,18%, khá 33,22%. Tại hội thao cấp tỉnh năm 2026, trường có 12 học sinh tham gia, giành 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền tại một số thôn chưa thường xuyên; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học xuống cấp, trường chưa có phòng học bộ môn và sân tập chiến thuật riêng.

Kiểm tra nội dung thực hành môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường THPT số 1 Bảo Thắng.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Anh Tuấn ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; đồng thời đề nghị xã Bảo Thắng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quốc phòng và an ninh; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và từng thành viên Hội đồng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đúng đối tượng, đúng quy định.

Đồng chí đề nghị xã tiếp tục triển khai hiệu quả môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.