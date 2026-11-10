Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Na Sang, Mường Tùng

Trong 10 tháng năm 2026, Hội đồng Giáo dục QP&AN xã Na Sang và Mường Tùng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP&AN theo quy định. Việc rà soát, lập danh sách, cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN được quan tâm, cơ bản bảo đảm chỉ tiêu đề ra.

Thượng tá Vũ Hoài Thanh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Hội đồng Giáo dục QP&AN 2 xã đã cử 11 cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2 và 3; bồi dưỡng đối tượng 4 đối với 140 cán bộ. Việc phổ biến kiến thức QP&AN được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác giáo dục QP&AN tại hai xã còn gặp khó khăn do khối lượng công việc tăng khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong khi nhân lực cơ sở còn thiếu. Tại Na Sang, số lượng đối tượng cần bồi dưỡng đông, phân tán ở nhiều nhóm, gây áp lực cho việc rà soát, theo dõi và quản lý hồ sơ.

Đoàn kiểm tra hệ thống văn bản, kế hoạch, việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP&AN; công tác khảo sát, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng; kế hoạch giảng dạy, giáo án, trang thiết bị, mô hình học cụ và các điều kiện phục vụ môn học giáo dục QP&AN tại một số đơn vị trường học.

Đoàn kiểm tra hệ thống văn bản, kế hoạch; việc thành lập, kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP&AN xã Na Sang.

Đoàn kiểm tra đề nghị Hội đồng Giáo dục QP&AN 2 xã khắc phục những khó khăn, hạn chế, thực hiện chặt chẽ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ gắn với nhiệm vụ giáo dục QP&AN. Tăng cường tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp từng nhóm đối tượng, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ QP&AN, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo nền tảng bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương