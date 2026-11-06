Kiểm tra công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm tại Nghĩa Tá và Yên Thịnh

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa và Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại xã Nghĩa Tá.

Tính đến ngày 4-11, xã Nghĩa Tá đã đạt 25,23% tiến độ xóa nhà tạm với 27/107 nhà hoàn thành, giải ngân số tiền 2,360 tỷ đồng. Về công tác giảm nghèo, từ đầu năm đến nay, xã đã giảm được 346 hộ nghèo, cận nghèo (hiện xã còn 109 hộ nghèo, cận nghèo).

Hiện nay, xã đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây nhà tiêu hợp vệ sinh cho 108 hộ trước ngày 20-11; mua sắm tài sản thiết yếu cho các hộ này từ nguồn xã hội hóa trước ngày 15-11.

Bên cạnh đó, xã đồng loạt triển khai 5 dự án hạ tầng lớn hướng tới kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về ATK, gồm đường Nà Quân – Bản Ca, đường Nghĩa Tá – Yên Phong, bãi xe di tích, cầu kết nối Quốc lộ 3C và Trường TH&THCS Nghĩa Tá.

Đoàn công tác làm việc tại xã Yên Thịnh.

Xã Yên Thịnh đã hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho 37 hộ, đang thi công 73 nhà, giải ngân số tiền 960 triệu đồng, tương đương 13,56% kinh phí (dự kiến lũy kế đạt 59,89% vào ngày 13/11/2026); hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 100% hộ cần cấp (17/17 hộ).

Về công tác giảm nghèo, dự kiến toàn xã giảm 125 hộ nghèo và cận nghèo (hiện xã chỉ còn 54 hộ nghèo, cận nghèo). Xã cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân được vay vốn ưu đãi, tạo việc làm, cải thiện dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ 116 hộ dân xây nhà tiêu hợp vệ sinh và đẩy nhanh các dự án sinh kế (trồng bồ kết, nuôi lợn).

Địa phương đang đôn đốc, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 90% số nhà tạm trước ngày 30/11/2026, giải ngân hoàn tất trước ngày 31/12/2026.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị lãnh đạo các xã Nghĩa Tá, Yên Thịnh thực hiện chặt chẽ việc rà soát, phúc tra hộ nghèo, bảo đảm đúng quy định và phản ánh thực chất kết quả giảm nghèo.

Với những ngôi nhà thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành, địa phương cần sớm hoàn thiện hồ sơ, giải ngân kinh phí hỗ trợ.

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương phân công cán bộ phụ trách từng hộ đang xây dựng, sửa chữa để kiểm tra, đôn đốc tiến độ hằng ngày. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thi công tại các hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành Chương trình trước ngày 31/1/2027.

Đối với các công trình, dự án hướng tới kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về ATK tại xã Nghĩa Tá, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị xã đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.