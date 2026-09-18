Kiểm tra công tác đáp ứng phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ tại xã Hà Trung

Đoàn công tác cấp bổ sung 45 kg Chloramin B cho Trung tâm Y tế Hà Trung phục vụ khử khuẩn nguồn nước và môi trường tại các khu vực bị ngập.

Đoàn công tác đã kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện đáp ứng phòng, chống dịch bệnh; rà soát tình hình dịch bệnh có nguy cơ phát sinh sau mưa lũ, đồng thời hướng dẫn đơn vị triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước và tăng cường giám sát dịch tễ tại cộng đồng.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế Hà Trung, trên địa bàn trung tâm quản lý hiện có 32/71 thôn bị ngập lụt, với khoảng 4.300 hộ dân bị ảnh hưởng.

Mưa lũ làm ngập 595 giếng nước, 1.143 nhà tiêu và 262 chuồng trại gia súc; 1 trạm y tế bị ngập nước nhưng đã được chủ động khắc phục.

Trung tâm Y tế Hà Trung hiện còn 34 kg Chloramin B, 6 lít hóa chất diệt muỗi VIAPER 50EC và 1 máy phun hóa chất.

Thực hiện phương châm “nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó”, Trung tâm Y tế Hà Trung đã phân công cán bộ hướng dẫn người dân thau rửa, khử trùng giếng nước, bể chứa; đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng sau mưa lũ như tiêu chảy, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết...

Trước diện tích ngập lớn và nhu cầu xử lý môi trường sau mưa lũ, lượng hóa chất khử khuẩn dự trữ còn hạn chế, Đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã cấp bổ sung 45 kg Chloramin B cho Trung tâm Y tế Hà Trung phục vụ khử khuẩn nguồn nước và môi trường tại các khu vực bị ngập.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đề nghị Trung tâm Y tế Hà Trung tiếp tục chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm đầy đủ vật tư, hóa chất và nhân lực; tăng cường giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, nhất là tại những khu vực ngập sâu, kéo dài.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nguồn nước an toàn và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, góp phần không để dịch bệnh lớn phát sinh sau mưa lũ.