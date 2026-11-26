Máy bay trực thăng treo Quốc kỳ Việt Nam bay tập trong sáng 26/11. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Máy bay trực thăng treo Quốc kỳ Việt Nam bay tập trong sáng 26/11. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các chiến sỹ, diễn viên luyện tập chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 động viên các chiến sỹ, diễn viên luyện tập chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 nghe báo cáo công tác chuẩn bị triển lãm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 kiểm tra luyện tập chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 chủ trì kiểm tra thực địa và công tác chuẩn bị triển lãm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức triển lãm phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 tặng quà cho các đơn vị phục vụ triển lãm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các chiến sỹ, diễn viên luyện tập chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Luyện tập chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
UAV của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel bay trình diễn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các chiến sỹ, diễn viên luyện tập chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các chiến sỹ, diễn viên luyện tập chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)