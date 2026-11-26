(NB&CL) Có những hành trình hội nhập được đo bằng thời gian, nhưng cũng có những dấu mốc cho thấy một quốc gia đã sẵn sàng đảm nhận vai trò lớn hơn trong đời sống khu vực. Gần ba thập kỷ kể từ khi gia nhập APEC, Việt Nam một lần nữa tiếp nhận trọng trách chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Từ Thâm Quyến, Trung Quốc, nơi diễn ra lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027, một chặng đường mới đã mở ra – chặng đường đòi hỏi Việt Nam vừa phát huy vị thế đã có, vừa thể hiện năng lực kết nối, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những sáng kiến thiết thực cho tương lai khu vực.