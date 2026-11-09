Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp khảo sát địa điểm tổ chức lễ khởi công, kiểm tra mặt bằng thi công, đường giao thông, vị trí dựng rạp và các điều kiện phục vụ buổi lễ.

Các đơn vị thi công khẩn trương lắp đặt các thiết bị phục vụ cho lễ khởi công.

Theo báo cáo của các đơn vị, công tác chuẩn bị mặt bằng và các hạng mục phục vụ lễ khởi công đang được khẩn trương triển khai. Đến nay, khối lượng công việc đạt khoảng 50%; trong đó, các hạng mục chính như dựng mái vòm, gia cố kết cấu cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tiếp tục thi công rạp sự kiện, khu trưng bày, khu vực đón tiếp đại biểu và các hạng mục hậu cần, bảo đảm tiến độ tổng duyệt và tổ chức buổi lễ theo kế hoạch.

Rạp sự kiện, khu trưng bày, khu vực đón tiếp đại biểu đang được khẩn trương thi công.

Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã Mường Bang đã phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành đo đạc, kiểm đếm 70,8 ha đất, trong đó, tạm bàn giao 3 ha để phục vụ lễ khởi công. Ngày 5/11, UBND xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất đối với 92 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng trong giai đoạn I của dự án. Tuyến đường vào khu vực tổ chức lễ khởi công đã được rà soát, hoàn thiện, với mặt đường rộng từ 10 đến 12 m. Các đơn vị liên quan đang phối hợp chuẩn bị các điều kiện về điện, nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn giao thông, bảo đảm phục vụ lễ khởi công.

Đoàn công tác nắm tình hình công tác chuẩn bị lễ khởi công.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát các công việc chuẩn bị cho lễ khởi công, phối hợp tháo gỡ khó khăn, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Đặc biệt, chú trọng công tác đón tiếp đại biểu, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và các điều kiện hậu cần. Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phục vụ sự kiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và mỹ quan. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm Lễ khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên diễn ra trang trọng, an toàn, đúng kế hoạch.