Kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 và phương án quy hoạch Khu công nghiệp số 9

VSIP Nghệ An 3 sẵn sàng điều kiện đón nhà đầu tư

Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 181 ha, tổng vốn đầu tư 52,5 triệu USD. Hiện dự án đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB hơn 92ha, trong đó đã chi trả gần 76ha. Tập trung vào Khu vực ưu tiên mà nhà đầu tư thứ cấp quan tâm, khu vực xây dựng nhà máy xử lý nước thải và cung cấp nước sạch. Để chuẩn bị cho lễ khởi công, chủ đầu tư là Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã san lấp mặt bằng gần 4ha, đảm bảo các điều kiện cần thiết theo quy định.

Lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An báo cáo tình hình GPMB và công tác chuẩn bị khởi công Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3. Ảnh: Lê Hằng

Ảnh: CSCC

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và Công ty TNHH VSIP Nghệ An rà soát, xác nhận bằng văn bản điều kiện khởi công.

Công ty TNHH VSIP Nghệ An xây dựng phương án tổ chức lễ khởi công phù hợp tiến độ thực tế. Giao UBND xã Hưng Nguyên rà soát, phân loại và xây dựng “đường găng” để thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của Dự án đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Công ty TNHH VSIP Nghệ An phối hợp địa phương bố trí kinh phí kịp thời theo phương án đã được phê duyệt; Đồng thời bố trí nhân lực, thiết bị tiếp nhận mặt bằng, tổ chức thi công phù hợp tiến độ bàn giao và điều kiện được phép triển khai.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương làm việc tại Văn phòng Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Ảnh: Lê Hằng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Công ty TNHH VSIP Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án VSIP Nghệ An 3. Xác định rõ việc, người chịu trách nhiệm, thời hạn và công việc hoàn thành; giải quyết ngay nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo nội dung vượt thẩm quyền, không để kéo dài hoặc chuyển trách nhiệm giữa các cơ quan.

Đề xuất đầu tư KCN VSIP Nghệ An 5

Về phương án quy hoạch Khu công nghiệp số 9, UBND tỉnh đã thống nhất khảo sát, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại xã Đại Huệ và xã Kim Liên, quy mô khoảng 800 ha. Ban Quản lý KKT Đông Nam đang tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch; lựa chọn tư vấn lập đồ án trong tháng 11/2026; phê duyệt quy hoạch trong tháng 5/2027.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Công ty TNHH VSIP Nghệ An dự kiến đề xuất đầu tư KCN VSIP Nghệ An 5 giai đoạn 1 khoảng 180 ha với nguồn vốn khoảng 70 triệu USD trong quý III/2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường khu vực quy hoạch Khu công nghiệp số 9 của tỉnh tại xã Kim Liên. Ảnh: Lê Hằng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các xã Đại Huệ, Kim Liên và cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về nhiệm vụ quy hoạch, đảm bảo phê duyệt trước ngày 09/11/2026; tiếp đó, hoàn thành, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trong tháng 5/2027.

Quá trình lập quy hoạch phải rà soát, đánh giá kỹ lưỡng sự phù hợp với quy hoạch liên quan, nhu cầu sử dụng đất, kết nối giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, môi trường và yêu cầu quốc phòng; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan.