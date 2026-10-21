Kiểm tra công tác chuẩn bị hậu cần, kỹ thuật phục vụ diễn tập PT-26

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chuẩn bị tại căn cứ HC-KT của Quân khu 4 và Sở chỉ huy Tổng cục HC-KT trong diễn tập. Qua kiểm tra căn cứ HC-KT của Quân khu 4 cho thấy, các công trình được xây dựng theo đúng chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu và Tổng cục HC-KT, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Cục HC-KT Quân khu 4 đã làm tốt công tác chuẩn bị vật chất, trang bị hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật tại căn cứ, tích cực luyện tập thực hành các nội dung.

Đoàn công tác kiểm tra Trạm sửa chữa xe-máy, tăng thiết giáp của căn cứ HC-KT Quân khu 4.

Tại Sở chỉ huy Tổng cục HC-KT trong diễn tập, các cơ quan và Cục Xe máy-Vận tải đã phối hợp chặt chẽ, triển khai xây dựng các công trình bảo đảm đúng chỉ đạo của chỉ huy Tổng cục, làm tốt công tác chuẩn bị các mặt bảo đảm cho khung Tổng cục tham gia diễn tập.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn kiểm tra Trạm sửa chữa vũ khí bộ binh của căn cứ hậu cần - kỹ thuật Quân khu 4.

Kiểm tra công tác chuẩn bị ăn, ở dã ngoại tại Sở chỉ huy Tổng cục HC-KT trong diễn tập.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị tại căn cứ HC-KT của Quân khu 4 và Sở chỉ huy Tổng cục HC-KT. Lưu ý một số điểm về thực hành bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật và giới thiệu tham quan tại căn cứ HC-KT. Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu Cục HC-KT Quân khu 4 rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị, tích cực luyện tập các nội dung phục vụ diễn tập đạt kết quả tốt nhất.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn kiểm tra hoạt động của máy vô tuyến điện sóng cực ngắn tại Trạm Thông tin, Sở chỉ huy Tổng cục HC-KT trong diễn tập.

Đối với Sở chỉ huy Tổng cục HC-KT trong diễn tập, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu các cơ quan và Cục Xe máy-Vận tải phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo Lữ đoàn 971 (Cục Xe máy-Vận tải) hoàn thiện bố trí sắp xếp một số công trình bảo đảm yêu cầu chiến thuật, kỹ thuật. Đồng thời, triển khai hệ thống thông tin liên lạc cho chỉ huy, hiệp đồng và thông báo báo động; chuẩn bị tốt các mặt bảo đảm cho Sở chỉ huy trong diễn tập.