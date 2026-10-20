Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại Quân khu 4

Đoàn trực tiếp kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị, các khu vực thực binh và thông qua phương án thực binh; nghe chỉ huy các cơ quan, đơn vị báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ...

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng (ở giữa) yêu cầu Bộ tư lệnh Quân khu 4 và các đơn vị tham gia diễn tập nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn công tác. Ảnh: Báo Quân khu 4

Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Bá Lực biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị diễn tập. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc lớn nhưng các cơ quan, đơn vị đã triển khai tốt các mặt công tác. Qua luyện tập, ý thức địch tình của các lực lượng tham gia được nâng lên so với lần kiểm tra trước; khẩu lệnh của người chỉ huy các cấp rõ ràng, dứt khoát; chất lượng hoạt động của lực lượng tạo giả được nâng lên. Những nội dung cần rút kinh nghiệm trong lần kiểm tra trước cơ bản đã được khắc phục.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu Bộ tư lệnh Quân khu 4 và các đơn vị tham gia diễn tập nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn công tác; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện và phương án thực binh; tổ chức luyện tập chặt chẽ, sát thực tế chiến đấu. Trong đó, cần chú trọng bảo đảm thông suốt đường truyền thông tin, hình ảnh; thực hiện tốt công tác ngụy trang, bảo mật và rèn luyện thêm hành động của bộ đội trong diễn tập...