Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Mường Giôn năm 2026.

Đại tá Phạm Hồng Tiến, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của Ban tổ chức diễn tập xã Mường Giôn, công tác chuẩn bị thời gian qua được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PTDS tỉnh Sơn La và lãnh đạo xã Mường Giôn. Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thành lập các tiểu ban giúp việc, xây dựng hệ thống văn kiện, phương án điều hành và tổ chức tập huấn, huấn luyện, luyện tập theo đúng kế hoạch.

Cùng với đó, việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc diễn tập được triển khai rộng khắp, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các điều kiện về lực lượng, phương tiện, vật chất, thao trường, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và an ninh, an toàn phục vụ diễn tập cũng được triển khai đồng bộ.

Lãnh đạo xã Mường Giôn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại thực địa chuẩn bị diễn tập thực binh, Ban tổ chức đã báo cáo về đặc điểm địa hình, thủy văn, các hạng mục thao trường và những tình huống giả định sẽ được thực hành trong diễn tập như cảnh báo cháy rừng, công tác huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức cứu hộ, cứu nạn; thiết lập và vận hành trạm y tế dã chiến phục vụ công tác cấp cứu, điều trị nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cháy rừng.

Đánh giá công tác chuẩn bị của địa phương, đoàn kiểm tra ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của xã Mường Giôn và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời nhấn mạnh, đây là cuộc diễn tập quy mô lớn của xã về phòng thủ dân sự, có sự tham gia, theo dõi của nhiều cơ quan, địa phương. Đoàn kiểm tra yêu cầu xã Mường Giôn chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ công tác tham quan, theo dõi diễn tập cho đại biểu; xây dựng hệ thống sơ đồ, bảo đảm đồng bộ nhằm giúp đại biểu quan sát toàn diện các tình huống diễn tập.

Các đại biểu phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đối với nội dung thực binh, Đoàn kiểm tra yêu cầu địa phương chỉ đạo các lực lượng tham gia phải luyện tập kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy trình, động tác chiến thuật, xử lý tình huống sát thực tế, bảo đảm tính khẩn trương, chính xác và hiệu quả. Việc hiệp đồng giữa các lực lượng phải được tổ chức chặt chẽ, phân công rõ người chỉ huy, rõ nhiệm vụ, rõ phương tiện và thời gian thực hiện. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra giao các cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh Sơn La phối hợp, hỗ trợ xã Mường Giôn trong công tác chuẩn bị và luyện tập để bảo đảm cuộc diễn tập đạt chất lượng cao nhất; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang thiết bị trong suốt quá trình huấn luyện, luyện tập và tổ chức diễn tập; đồng thời, phát huy hiệu quả thực tiễn cuộc diễn tập trong nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp ứng phó cháy rừng, cứu hộ cứu nạn của các lực lượng, góp phần tăng cường khả năng phòng thủ dân sự trong tình hình mới.