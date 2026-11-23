Đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực diễn ra diễn tập. Ảnh: Ngọc Anh

Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại khu vực diễn ra diễn tập. Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Trần Nam Trung biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, các đồn Biên phòng với các lực lượng liên quan trong xử trí, giải quyết tình huống xảy ra trên biên giới, cửa khẩu. Đồng thời, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây, Trung Quốc trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại tá Trần Nam Trung tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập. Ảnh: Ngọc Anh

Đại tá Trần Nam Trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, phương án diễn tập; tổ chức quán triệt nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân. Cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập cần nắm chắc nhiệm vụ, thuần thục các nội dung được phân công, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong xử trí các tình huống, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Dịp này, Đại tá Trần Nam Trung cùng đoàn công tác đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập, khích lệ các lực lượng phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.