Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2026

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ.

Đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại căn cứ chiến đấu diễn tập tỉnh; khu vực thực binh phòng không tại thao trường và khu vực thực binh triển khai căn cứ hậu cần - kỹ thuật phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Theo chương trình diễn tập dự kiến, nội dung thực binh phòng không gồm lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các lực lượng triển khai vòm phòng không; tổ chức sơ tán, phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực đường không, bảo vệ mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh và khắc phục hậu quả.

Đây là nội dung đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, gắn tổ chức thực hành với bảo đảm an toàn tại khu vực diễn tập.

Đoàn công tác nghe báo cáo hoạt động chuẩn bị diễn tập tại khu vực thực binh.

Qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo diễn tập trong việc ban hành văn bản, kế hoạch, phân công, phân nhiệm và triển khai xây dựng hệ thống văn kiện, công sự, trận địa.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, văn kiện, công trình và những nội dung còn lại, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Các phương án luyện tập thực binh phải sát thực tế địa bàn; lực lượng tham gia nắm chắc nhiệm vụ, luyện tập thuần thục, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong tác chiến.

Đoàn công tác nghe báo cáo hoạt động chuẩn bị diễn tập.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, được yêu cầu tăng cường phối hợp, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, hậu cần - kỹ thuật; kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn, tổ chức huấn luyện, luyện tập và tham mưu tổ chức diễn tập bảo đảm đúng thời gian, kế hoạch đã được triển khai.