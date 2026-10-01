Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2026

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên; cùng các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Đại tá Ngô Xuân Long, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên báo cáo địa hình căn cứ chiến đấu với đoàn công tác.

Sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị diễn tập, đoàn công tác tiến hành kiểm tra căn cứ chiến đấu, thao trường thực binh và căn cứ hậu cần, kỹ thuật. Nội dung kiểm tra tập trung vào tiến độ xây dựng công sự, trận địa, hầm hào và các điều kiện bảo đảm cho diễn tập.

Đoàn công tác nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh trong việc ban hành văn bản, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và chuẩn bị công sự, trận địa; yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện các văn kiện, công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các phương án luyện tập thực binh phải sát thực tế địa bàn; lực lượng tham gia nắm chắc nhiệm vụ, luyện tập thuần thục, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong tác chiến.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa một số khu vực diễn tập

Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo được yêu cầu tăng cường phối hợp, bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật; kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn, tổ chức huấn luyện, luyện tập, bảo đảm cuộc diễn tập đúng thời gian, kế hoạch với chất lượng tốt nhất.