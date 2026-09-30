Kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4

Quang cảnh hội nghị

Đoàn công tác tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4;

Công tác nắm, quản lý tình hình tàu cá hoạt động trên biển; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân và công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương trong phòng, chống khai thác IUU.

Quá trình kiểm tra thực tế tại cơ quan, đơn vị và Trung tâm chỉ huy nhận thấy, thời gian qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức Đợt thi đua thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, tổng kết.

Đợt thi đua, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã trao tặng Giấy khen cho 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo 43 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, đi được trên 20.000 hải lý an toàn.

Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá chặt chẽ, liên tục; kịp thời gọi điện tuyên truyền, nhắc nhở hơn 200 lượt chủ tàu có tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình (VMS); phát hiện, kiểm tra, bắt giữ, đưa về bờ xử lý 02 vụ/02 tàu cá tàng trữ, vận chuyển trái phép 04 thiết bị VMS của tàu cá khác; xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ/10 tàu cá; bắt giữ, xử lý 01 tàu cá vận chuyển gần 130.000 lít dầu D.O không có giấy tờ hợp pháp.

Tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền các hoạt động chống khai thác IUU, nhất là kết quả “Tháng cao điểm” trên hệ thống truyền thanh nội bộ các cấp, báo đài trung ương và địa phương, phối hợp với Trung tâm PT - TH Quân đội xây dựng 01 phóng sự phát sóng trên kênh QPVN và các đài địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU tại 8 địa điểm, tổ chức 2 “Phiên tòa giả định” và 3 Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên địa bàn các tỉnh An Giang, Cà Mau, thành phố Cần Thơ thu hút hơn 3.500 cán bộ, Nhân dân tham dự.

Đại tá Nguyễn Phùng Hưng - Phó Cục trưởng, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu kết luận kiểm tra

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Phùng Hưng - Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao những kết quả Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của trên; duy trì chặt chẽ công tác nắm tình hình, quản lý tàu cá; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp thu các ý kiến của đoàn tra.

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách, hồ sơ nghiệp vụ

Khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng chức năng ngăn chặn tình trạng khai thác IUU, xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm.

Cũng trong ngày 30/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ quý III năm 2026giữa Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ, thông tin, giải đáp đầy đủ đến cán bộ, chiến sĩ trên tất cả các mặt công tác, tập trung vào việc quán triệt, triển khai nhiệm vụ; công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân.

Củng cố đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; đồng thời bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với quân nhân.