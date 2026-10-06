Kiểm tra công tác cảnh sát cơ động tại Công an tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đại tá Kim Duy Cương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát cơ động tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi công bố quyết định và triển khai chương trình kiểm tra, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã quán triệt mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp kiểm tra; đồng thời thống nhất chương trình, thời gian làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các mặt công tác cảnh sát cơ động theo quy định, trong đó chú trọng đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quản lý quân số, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện; công tác xây dựng lực lượng và việc thực hiện các chế độ, quy định trong công tác cảnh sát cơ động.

Các nội dung kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, khách quan, toàn diện, kết hợp giữa kiểm tra hồ sơ, sổ sách tại hội trường với kiểm tra thực tế tại thao trường và các nội dung liên quan. Qua đó nhằm đánh giá thực chất kết quả triển khai các mặt công tác cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Thanh Hóa, nhất là trong công tác huấn luyện, quản lý, chỉ huy, điều hành và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Kim Duy Cương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Kim Duy Cương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, đối với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa, đợt kiểm tra là dịp quan trọng để đánh giá thực chất kết quả triển khai các mặt công tác trong thời gian qua; đồng thời rà soát, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, quản lý, chỉ huy, điều hành và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát cơ động nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra; chủ động rà soát những mặt còn hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, không ngừng nâng cao chất lượng các mặt công tác, xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.