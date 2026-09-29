Kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ tại xã Vinh Quý

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vinh Quý.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Vinh Quý từng bước ổn định tổ chức, triển khai các nhiệm vụ CCHC, duy trì hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân.

Năm 2026, xã triển khai 47 nhiệm vụ CCHC, đến nay đã và đang thực hiện 40 nhiệm vụ, đạt 85,1%. Từ ngày 15/12/2025 đến thời điểm báo cáo, xã tiếp nhận 1.730 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 1.704 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 98,91%, số hóa hồ sơ đạt 99,77%.

Công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm triển khai. Xã bố trí công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện các quy định về quản lý văn bản, hồ sơ, con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật và bảo vệ bí mật nhà nước. Trên 98% văn bản đến, đi được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Đoàn công tác kiểm tra việc tiếp nhận, số hóa, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; công khai thủ tục hành chính; quản lý văn bản, lập hồ sơ công việc, hồ sơ điện tử; quản lý con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật và công tác lưu trữ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, các bộ phận chuyên môn của xã.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đồng thời trao đổi, chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, cán bộ thực hiện công tác văn thư, lưu trữ chủ yếu kiêm nhiệm; việc lập hồ sơ lưu trữ điện tử còn hạn chế. Sau sáp nhập, qua sắp xếp, phân loại sơ bộ tài liệu của 4 xã cũ, hiện còn 111,67 m tài liệu cần chỉnh lý; điều kiện kho, trang thiết bị bảo quản tài liệu còn hạn chế.

Đoàn công tác đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số; rà soát, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ những tháng cuối năm; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử. Đồng thời, thực hiện tốt việc lập hồ sơ công việc; có phương án chỉnh lý, sắp xếp, bảo quản an toàn tài liệu tiếp nhận sau sáp nhập, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu.