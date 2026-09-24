Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại phường Ninh Chử

Sáng 24-9, Đoàn kiểm tra số 2 của UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác cải cách hành chính năm 2026 làm việc với UBND phường Ninh Chử.

Thời gian qua, UBND phường Ninh Chử tập trung triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách hành chính; kịp thời quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và địa phương; phân công cụ thể cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách từng nhiệm vụ, thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Phường cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ và thái độ phục vụ Nhân dân; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh, kiến nghị, đơn thư thuộc thẩm quyền, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân. Đến nay, UBND phường đã hoàn thành 103/105 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; 2 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của UBND phường Ninh Chử trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện đúng quy trình, bảo đảm thời hạn giải quyết hồ sơ, đơn, thư, phản ánh, kiến nghị của người dân, không để phát sinh hồ sơ trễ hạn; nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại và công khai các nội dung liên quan đến kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính; chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của tỉnh.

Đoàn cũng đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chuyên môn của tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm xử lý hồ sơ do nguyên nhân khách quan như: Lỗi hệ thống, hồ sơ dừng, chờ xử lý từ cơ quan thuế..., qua đó hạn chế phát sinh hồ sơ trễ hạn, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.