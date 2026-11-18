Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Kiosk dịch vụ công tại xã Chiềng Mung.

Triển khai hoạt động “Bình dân học vụ số”, xã Chiềng Mung thành lập các tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và sử dụng Kiosk dịch vụ công. Đến nay, xã đã tiếp nhận 2 Kiosk số do Bưu điện tỉnh Sơn La và VNPT Sơn La tài trợ, trong đó lắp đặt thử nghiệm 1 Kiosk tại Ban Chỉ huy Quân sự xã. Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được bố trí trực trong tuần để hỗ trợ người dân thao tác, thực hiện thủ tục. Từ đầu tháng 11 đến nay, Kiosk đã hỗ trợ thực hiện thành công hơn 40 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công. Hiện xã đang chuẩn bị các điều kiện để lắp đặt Kiosk còn lại tại bản Ỏ Tra.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Kiosk dịch vụ công tại xã Chiềng Mung.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc lắp đặt Kiosk dịch vụ công tại bản Ỏ Tra, xã Chiềng Mung.

Tại cuộc kiểm tra, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các sở, ngành phối hợp với xã Chiềng Mung rà soát, hoàn thiện điều kiện phục vụ người dân tại các điểm thí điểm mô hình “Trạm dịch vụ công số”; xác định cụ thể nhu cầu về thiết bị, nhân lực và nội dung hỗ trợ, bảo đảm các điểm hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đồng chí cũng yêu cầu phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng Kiosk để thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với xã Chiềng Mung, cần chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức Cuộc thi “Bình dân học vụ số” năm 2026 và ra mắt mô hình “Trạm dịch vụ công số”, đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.