Kiểm tra công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại xã Thụy Hùng

Xã Thụy Hùng hiện có 12 thôn, trong đó có 5 thôn biên giới với đường biên dài gần 23 km. Thời gian qua, BTV Đảng ủy xã đã tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tốt vai trò của Ban Công tác 35, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thuỵ Hùng báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ với đoàn kiểm tra

Các đại biểu dự buổi kiểm tra

Công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực của xã đạt kết quả rõ nét. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Fanpage “Thụy Hùng Biên cương xanh” đã đăng 612 bài viết, có 101 bình luận tích cực, 422.347 lượt tiếp cận và 35.988 lượt tương tác. Trang thông tin của UBND xã đăng tải 250 tin, bài tuyên truyền và 10 bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng đó, Đảng ủy xã đã tổ chức các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên và cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần “phủ xanh” thông tin tích cực, định hướng dư luận và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra

Các đại biểu dự buổi kiểm tra

Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và thông tin trên không gian mạng được chú trọng, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách, an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia và sắp xếp thôn. Cùng đó, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; công tác thông tin đối ngoại được chú trọng. Nhờ vậy, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả Đảng ủy xã Thụy Hùng đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu BTV Đảng ủy xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn kiểm tra; rà soát lại từng nhiệm vụ, từng hạn chế đã được chỉ ra; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện.

Đồng chí đề nghị Ban Công tác 35 của xã cần sâu sát, quyết liệt hơn nữa; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ, đánh giá kết quả phải thực chất gắn với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”.

Đối với công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, xã phải chuyển từ “nắm tình hình khi có vụ việc” sang chủ động nắm tình hình, dự báo và phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Trong công tác thông tin đối ngoại, xã cần xây dựng chương trình công tác cụ thể, đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với các nền tảng số phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên, hội viên, người có uy tín, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong lan tỏa thông tin tích cực...